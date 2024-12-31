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عاجل:صرف راتبين للجيش - أخبار كلمتك

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عاجل:صرف راتبين للجيش - أخبار كلمتك

عاجل:صرف راتبين للجيش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع عدن أنه سيتم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2024م لمنتسبي القوات المسلحة في المناطق والمحافظات المحررة، وأن عملية صرف المرتبات ستكون حسب الأنظمة المتعبة للدائرة المالية بالوقت المحدد لصرفها في غضون أيام.

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لضمان تسديد المرتبات في الوقت المحدد، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية لجميع ضباط وأفراد القوات المسلحة التي تقوم بواجباتها في التصدي للمليشات الحوثية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

كما لفت المصدر إلى أن صرف هذه المرتبات يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اليمنية لدعم الجيش الوطني وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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