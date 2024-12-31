البرلماني الحميري يتحدث عن توجه جاد لدعم الحكومة من قبل التحالف - أخبار كلمتك

تحدث البرلماني ورئيس تكتل وجهاء وأعيان محافظة تعز محمد مقبل الحميري عن توجه جاد لدعم الحكومة الشرعية من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية



وقال الحميري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

توجه جاد لدعم الحكومة وتفعيل ادائها

مع بداية العام الجديد نشعر ان هناك توجه رئاسي وأيضا من قبل التحالف وخاصة المملكة لدعم الحكومة وتصحيح مسارها ، تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وزملائه اعضاء المجلس ، والشعب كل الشعب منتظر هذه الخطوات ، والمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ومليشياته اكثر شوقاً لهذا التوجه لانهم قد ضاقت عليهم الحياة بسبب الممارسات الأجرامية الحوثية.



وتابع بالقول:

نأمل ان يتحول هذا الاحساس بالتوجه إلى خطوات عملية على الارض ويكون عام 2025 هو عام الخلاص من السرطان الحوثي ومليشياته ، فأمضِ قدماً أخي وقائدنا رئيس مجلس القيادة الرئاسي وستجد الشعب كل الشعب معك وخلفك مسانداً وموآزراً ، فالثقة بك كبيرة ،وتمثل قول الشاعر/

إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ

فإن فساد الرأي أن تتردّدَ.

*نسأل الله ان يكون عام 2025 عام الخير والامن ولاستقرار والسلام لوطننا الغالي .

وكل عام والجميع بخير*