رفض دخول دجاج مجمد وعدد من المصاحف الى عدن - أخبار كلمتك

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، برفض 2626 كرتون دجاج مجمد ماركة (سيارا)، برازيلي المنشأ مخالف للمواصفات نتيجة سوء التبريد مما ادى الى نمو البكتيريا الضارة.

كما رفضت الهيئة 23964 مصحف قرآن صغيرة الحجم مخالفة حيث تم بعد التحقق من وزارة الأوقاف وجود نقص في طباعة عدد من سور القرآن الكريم في المصاحف، وكذا رفض كمية من الساعات مدون عليها لا اله الا محمد رسول الله، ورفض 11964 كرتون علب فاصوليا بيضاء لتغير في خواص المنتج في القوام والرائحة والطعم.

وعبر مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت قامت الهيئة برفض وإتلاف كمية من اغلفة مطبوعة ومعدة للاستخدام محليا مخالفة للمواصفات كونها تدخل ضمن غش وخداع المستهلك، تمت عملية الاتلاف بمشاركة جمارك الوديعة والجهات ذات العلاقة.

وعبر فرعها في محافظة تعز قامت الهيئة بضبط وإتلاف 202 كرتون زيت طبخ مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية، تمت عملية الاتلاف بمشاركة الجهات ذات العلاقة.