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الرئيس على ناصر محمد يعزي بوفاة الشاعر الكبير سلطان الصريمي - أخبار كلمتك

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الرئيس على ناصر محمد يعزي بوفاة الشاعر الكبير سلطان الصريمي - أخبار كلمتك

الرئيس على ناصر محمد يعزي بوفاة الشاعر الكبير سلطان الصريمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:53 مساءً - كلمتك/خاص:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر الوطني الكبير *الدكتور سلطان الصريمي
وبوفاته، خسر الشعب والشعر مثقفًا وهب حياته لخدمة الثقافة الوطنية.
وكان الدكتور سلطان الصريمي قامة وطنية وثقافية بارزة، ومثالاً للمثقف الثوري الذي دمج بين الكلمة والموقف، وسخّر شعره لخدمة قضايا الشعب اليمني ومعاناته.

تعرفت إلى الفقيد في عدن كمثقف وشاعر وعضو ناشط في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وكان يحظى باحترام الحزب وقيادته.  وقد ترك الفقيد إرثًا من الشعر والأدب، ومن أبرز أعماله قصيدته الشهيرة "نشوان"، التي غناها الفنان الراحل محمد مرشد ناجي في أواخر السبعينيات، والتي حملت معاني عميقة تجسدت في كلماتها:

*نشوان لا تفجعك خساسة الحنشان


ولا تبهر إذا ماتت غصون البان

الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان

*طفكر بباكر ولا تبكي على ما كان."


وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أولاد الفقيد وذويه والوسط الأدبي وكافة محبيه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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