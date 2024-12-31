الرئيس على ناصر محمد يعزي بوفاة الشاعر الكبير سلطان الصريمي - أخبار كلمتك

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر الوطني الكبير *الدكتور سلطان الصريمي

وبوفاته، خسر الشعب والشعر مثقفًا وهب حياته لخدمة الثقافة الوطنية.

وكان الدكتور سلطان الصريمي قامة وطنية وثقافية بارزة، ومثالاً للمثقف الثوري الذي دمج بين الكلمة والموقف، وسخّر شعره لخدمة قضايا الشعب اليمني ومعاناته.

تعرفت إلى الفقيد في عدن كمثقف وشاعر وعضو ناشط في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وكان يحظى باحترام الحزب وقيادته. وقد ترك الفقيد إرثًا من الشعر والأدب، ومن أبرز أعماله قصيدته الشهيرة "نشوان"، التي غناها الفنان الراحل محمد مرشد ناجي في أواخر السبعينيات، والتي حملت معاني عميقة تجسدت في كلماتها:

*نشوان لا تفجعك خساسة الحنشان



ولا تبهر إذا ماتت غصون البان

الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان

*طفكر بباكر ولا تبكي على ما كان."



وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أولاد الفقيد وذويه والوسط الأدبي وكافة محبيه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد