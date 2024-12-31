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الكشف عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

الكشف عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين وفي مرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3.3 في البيضاءـ ذي ناعم، 3.4 في عمران، 4.6 في صنعاء.
ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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