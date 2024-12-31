الكبوس يكشف حقيقة حصوله على اثنين مليون دولار من البنك - أخبار كلمتك

قال حسن محمد الكبوس رئيس مجلس ادارة مجموعة الكبوس :توضيح بشأن المكالمة الهاتفية المسربة فيما بين الاخ الدكتور/ محمد السياني – محافظ البنك المركزي السابق والاخ/ هائل عبدالحق ولقد جاء في تلك المكالمه على لسان الاخ/ هائل عبدالحق الكثير من الاكاذيب والتجني علينا وعلى اخوه المرحوم/ شاهرعبدالحق ، ومن باب إظهار الحقائق وتوضيح أي لبس فنؤكد على الأتي:

واضاف:لقد ذكر الاخ/ هائل في المكالمة من اننا عضواً في مجلس ادارة البنك اليمن الدولي ، وهذا الكلام غير صحيح فقد تقدمنا باستقالتنا لمحافظ البنك المركزي في حينه منذُ أن قام المرحوم/ شاهرعبدالحق بإصدار قرار تعيينا في عضوية مجلس ادارة البنك لعدم رغبتنا وعدم حاجتنا لمثل هذا المنصب ، أما بالنسبه لمزعوم شركة البشائر فهذه الشركة لا وجود لها اطلاقاً ولا يوجد لها أي اساس ولم يفتح أي اعتماد لها كما زعم الاخ/ هائل بالمكالمه ، أما بالنسبة لما ذكره أيضاً حول أن هناك اجراءات لصرف اثنين مليون دولار لنا من البنك كتسهيل فهذا القول غير صحيح وعاراً من الصحة .

واختتم: والحقيقة على العكس من ذلك تماماً فهناك دين لنا لدى المرحوم/ شاهرعبدالحق ومازال في ذمته حتى هذه اللحظة ، والأخ/ هائل يعلم بذلك وهو من يقوم بتأجيل سداد هذا الدين في حياه المرحوم شاهر وبعد وفاته ، ولا نرغب في الخوض في مثل هذه التفاصيل الإّ أن نشر تلك المكالمة أجبرتنا على الخوض فيها من باب التوضيح وإظهار الحقائق.

هذا ما لزم ايضاحه وتوضيحه،،،

والله من وراء القصد