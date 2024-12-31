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الكبوس يكشف حقيقة حصوله على اثنين مليون دولار من البنك - أخبار كلمتك

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الكبوس يكشف حقيقة حصوله على اثنين مليون دولار من البنك - أخبار كلمتك

الكبوس يكشف حقيقة حصوله على اثنين مليون دولار من البنك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال حسن محمد الكبوس رئيس مجلس ادارة مجموعة الكبوس :توضيح بشأن المكالمة الهاتفية المسربة فيما بين الاخ الدكتور/ محمد السياني – محافظ البنك المركزي السابق والاخ/ هائل عبدالحق ولقد جاء في تلك المكالمه على لسان الاخ/ هائل عبدالحق الكثير من الاكاذيب والتجني علينا وعلى اخوه المرحوم/ شاهرعبدالحق ، ومن باب إظهار الحقائق وتوضيح أي لبس فنؤكد على الأتي:
واضاف:لقد ذكر الاخ/ هائل في المكالمة من اننا عضواً في مجلس ادارة البنك اليمن الدولي ، وهذا الكلام غير صحيح فقد تقدمنا باستقالتنا لمحافظ البنك المركزي في حينه منذُ أن قام المرحوم/ شاهرعبدالحق بإصدار قرار تعيينا في عضوية مجلس ادارة البنك لعدم رغبتنا وعدم حاجتنا لمثل هذا المنصب ، أما بالنسبه لمزعوم شركة البشائر فهذه الشركة لا وجود لها اطلاقاً ولا يوجد لها أي اساس ولم يفتح أي اعتماد لها كما زعم الاخ/ هائل بالمكالمه ، أما بالنسبة لما ذكره أيضاً حول أن هناك اجراءات لصرف اثنين مليون دولار لنا من البنك كتسهيل فهذا القول غير صحيح وعاراً من الصحة .
واختتم: والحقيقة على العكس من ذلك تماماً فهناك دين لنا لدى المرحوم/ شاهرعبدالحق ومازال في ذمته حتى هذه اللحظة ، والأخ/ هائل يعلم بذلك وهو من يقوم بتأجيل سداد هذا الدين في حياه المرحوم شاهر وبعد وفاته ، ولا نرغب في الخوض في مثل هذه التفاصيل الإّ أن نشر تلك المكالمة أجبرتنا على الخوض فيها من باب التوضيح وإظهار الحقائق.
هذا ما لزم ايضاحه وتوضيحه،،،
                 والله من وراء القصد 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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