طارق صالح يتحدث عن التحرير واستعادة الدولة - أخبار كلمتك

في كلمة له بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أكد العميد طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، على استمرار المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي فرضت على البلاد، والتي قال إنها تأتي في إطار تنفيذ المشاريع التوسعية الإيرانية والأيديولوجية الخمينية.



وشدد العميد طارق صالح على ضرورة تضافر الجهود من أجل استعادة الدولة اليمنية، مؤكداً أن وظيفتها الأولى هي خدمة الإنسان وتحقيق مصالحه. كما دعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية، والعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون.



وأعرب العميد طارق صالح عن تقديره الكبير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل اليمن، داعياً الله أن يعين الأحياء على مواصلة الجهاد والتضحية.



وفي ختام كلمته، وجه العميد طارق صالح التحية إلى الشعب اليمني، متمنياً له عاماً جديداً مليئاً بالأمل والتفاؤل.

