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صحفية تروي تفاصيل جديدة لمقتل والدها على يد جاره وامام انظارهم - أخبار كلمتك

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صحفية تروي تفاصيل جديدة لمقتل والدها على يد جاره وامام انظارهم - أخبار كلمتك

صحفية تروي تفاصيل جديدة لمقتل والدها على يد جاره وامام انظارهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفية غدير الشرعبي:هذه ليست المرة الأولى التي حاول بها القاتل انتهاك عرضنا فبيننا شكاوي سابقة وهذه الاوراق التي قدمناها سابقا في القسم وتم رفع السلاح بوجهه أبي فيه ولم يتم محاسبته ، 
واضافت:هناك تعليقات لضباط ومفسبكين ومواقع صحفية معروفه يقولون بها أن والدي المقتول قام بإطلاق النار ،ومن هنا أنا أبلغكم أنه ليس لدينا أي سلاح في المنزل ،
واختتم:ولم يقم والدي بإطلاق النار بل قام بمنع هذا المسلح من الجلوس بجانب بيتنا وهذا كل مافي الأمر،
فلا يحاول أحد منكم حرف أو تزييف القضية،
هذه القضية ليست قضية جنائية لأن القاتل ليس مواطن ،
القاتل شخص مسلح يتبع محور تعز وهذا يعتبر انتهاك وتستر من الأمن والمحور إن لم يتم القبض عليه وأخذ حق أبي علنناً أمام الجميع،
الله المستعان من كل شخص تواطئ وحرّف وزييف حق أب أراد حماية أهل داره.
ويوم امس قام جار غدير بقتل والدها الذي طالبه بعد مضغ القات امام بيته

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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