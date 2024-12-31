صحفية تروي تفاصيل جديدة لمقتل والدها على يد جاره وامام انظارهم - أخبار كلمتك

قالت الصحفية غدير الشرعبي:هذه ليست المرة الأولى التي حاول بها القاتل انتهاك عرضنا فبيننا شكاوي سابقة وهذه الاوراق التي قدمناها سابقا في القسم وتم رفع السلاح بوجهه أبي فيه ولم يتم محاسبته ،

واضافت:هناك تعليقات لضباط ومفسبكين ومواقع صحفية معروفه يقولون بها أن والدي المقتول قام بإطلاق النار ،ومن هنا أنا أبلغكم أنه ليس لدينا أي سلاح في المنزل ،

واختتم:ولم يقم والدي بإطلاق النار بل قام بمنع هذا المسلح من الجلوس بجانب بيتنا وهذا كل مافي الأمر،

فلا يحاول أحد منكم حرف أو تزييف القضية،

هذه القضية ليست قضية جنائية لأن القاتل ليس مواطن ،

القاتل شخص مسلح يتبع محور تعز وهذا يعتبر انتهاك وتستر من الأمن والمحور إن لم يتم القبض عليه وأخذ حق أبي علنناً أمام الجميع،

الله المستعان من كل شخص تواطئ وحرّف وزييف حق أب أراد حماية أهل داره.

ويوم امس قام جار غدير بقتل والدها الذي طالبه بعد مضغ القات امام بيته