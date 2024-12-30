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احياء ذكرى استشهاد الادريسي في عدن والحديث عن عشال - أخبار كلمتك

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احياء ذكرى استشهاد الادريسي في عدن والحديث عن عشال - أخبار كلمتك

احياء ذكرى استشهاد الادريسي في عدن والحديث عن عشال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:09 مساءً - كلمتك/خاص:

احياء المئات من المواطنين مساء اليوم في ساحة الشهداء الواقعة بمديرية المنصورة في مدينة عدن الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد احمد الادريسي ورفاقه


وفي المهرجان الذي افتتح بأية من الذكرى الحكيم القيت عدد من الكلمات التي اشادت بدور الشهيد احمد الادريسي وتضحياته ودورة في الحراك الجنوبي السلمي وبطولاته في معارك تحرير مدينة عدن من مليشيات الحوثي واكدت على مواصلة السير على خطى الشهيد الادريسي حتى تحقيق اهداف الثورة الجنوبية المتمثلة في حق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية وايضا المطالبة بالكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد احمد الادريسي ورفاقه


وتخلل المهرجان وصلة غنائية وفاء للشهيد الادريسي ووصلة مسرحية تعبر عن اهمية التلاحم ووحدة الصف الجنوبي نالت استحسان الحاضرين


وكان من بين الحضور في مهرجان الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد احمد الادريسي ورفاقه عدد من قيادات المكونات الجنوبية والمقاومة والوحدات الامنية والعسكرية ورجال السلطة المحلية


وفي ختام المهرجان القى وليد الادريسي القيادي في المقاومة الجنوبية البيان الختامي للذكرى التاسعة لاستشهاد شقيقة احمد ورفاقه وتطرق البيان الى جمله من القضايا ابرزها الوضع المعيشي الذي يكابده المواطن في ظل غلاء الاسعار وتدهور العملة وانعدام الخدمات ورفض الارهاب بكل صورة والاعقالات والاختطافات والاخفاء القسري خارج القانون


واكد البيان على تجديد العهد للشهداء من خلال المضي قدما لدحر المحتل وتحقيق التحرير والاستقلال ودعوة المكونات الجنوبية الى اجراء حوار جنوبي جنوبي داخلي لتوحيد الصف الجنوبي وتأييد دعوة النقابات العامة الخاصة الى اعادة هيكلة الاجور لجميع موظفي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية ودعوة المجلس الانتقالي الى فض الشراكة مع الشرعية اليمنية والبدء بأجراءات البناء المؤسسي ودمج المؤسسات العسكرية والامنية


كما لم يغب عن البيان مصير اختطاف المقدم علي عشال الجعدني الذي اصبح ايقونة لكل عمليات الاختطاف والاخفاء القسري المخالفه للقانون حيث ادان البيان واستنكر كل الاعمال الارهابية وعمليات الاختطاف والاخفاء القسري وطالب بسرعة الكشف عن مصير المختطفين والمخفين قسرا وفي مقدمتهم المقدم علي عشال الجعدني في فترة لاتتجاوز تاريخ الثالث عشر من يناير2025
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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