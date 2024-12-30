الشرعية تدين مقتل المواطنة فاطمة عايش وجنينها على يد هؤلاء - أخبار كلمتك



أدان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني قتل مليشيا الحوثي المواطنة فاطمة عايش أحمد (45 عام) وجنينها



وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

ندين بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بقتلها المواطنة فاطمة عايش أحمد (45 عام) وجنينها، تحت التعذيب الوحشي، بعد أسبوعين من اختطافها من منزلها في مخيم للنازحين، هذا الفعل الإجرامي يفضح السلوك المتوحش لهذه المليشيا وتصاعد حجم الانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين بمناطق سيطرتها، بمن فيهم النساء والأطفال

وأكد الوزير الارياني بالقول:في 19 ديسمبر 2024، اقتحمت المليشيا الحوثية منزل الضحية الواقع في مخيم "مركوضة" للنازحين بقرية الشجيرة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، واختطفتها واخفتها قسريا لأكثر من أسبوعين، وفي صباح 28 ديسمبر 2024، عثر الأهالي على جثتها في صحراء "دخنان" شمال غرب المديرية، حيث كانت تظهر عليها آثار تعذيب مروعة، فضلا عن انتزاع جنينها من بطنها

موضحاً بالقول:إن "فاطمة عايش أحمد" ليست الضحية الوحيدة لهذه المليشيا، بل هي واحدة من آلاف الضحايا الأبرياء الذين استهدفتهم مليشيا الحوثي في سلسلة من الاعتداءات المروعة التي تكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية، وتعكس حالة من اللامبالاة بالقوانين الدولية وأبسط حقوق الإنسان، انعدام القيم الإنسانية والدينية، مما يستدعي ردا حاسما من المجتمع الدولي

مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الجريمة النكراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الجناة، عبر الشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، بالإضافة إلى أنشطتها الإرهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية