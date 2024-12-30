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حضور الرئيس علي ناصر محمد محاضرة بعنوان "صهاريج عدن التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي - أخبار كلمتك

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حضور الرئيس علي ناصر محمد محاضرة بعنوان "صهاريج عدن التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي - أخبار كلمتك

حضور الرئيس علي ناصر محمد محاضرة بعنوان "صهاريج عدن التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

حضر الرئيس علي ناصر محمد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر محاضرة بعنوان "صهاريج عدن: أعجوبة العمارة والوظيفة"، التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي، أستاذة الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة عدن، في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة. تناولت المحاضرة الأهمية التاريخية والهندسية لصهاريج عدن، التي تُعد من أقدم أنظمة حصاد المياه في العالم، ودورها في تلبية احتياجات سكان المدينة والسفن التجارية عبر العصور. كما استعرضت الدكتورة مكاوي النقوش التاريخية التي وثّقت بناء الصهاريج وتطورها الهندسي عبر الحقب التاريخية، بما في ذلك عهد المماليك وفترة الاستعمار البريطاني.

شكر الرئيس علي ناصر محمد الدكتورة هيفاء مكاوي على تلبية طلبه الذي قدمه لها في 14 نوفمبر، عقب محاضرتها عن أسوار عدن، بأن تكون المحاضرة القادمة عن صهاريج عدن. وأكد أن صهاريج عدن بُنيت في عهد دولة عظيمة كانت قائمة في عدن، مشيرًا إلى أهميتها كرمز لحضارة الإنسان اليمني. كما أعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود للحفاظ على ما تبقى من آثار المدينة في ظل غياب الرقابة والإهمال، مشددًا على أن حماية هذا التراث مسؤولية جماعية تستوجب العمل الجاد للحفاظ عليه كجزء من هوية عدن التاريخ والثقافة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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