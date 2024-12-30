حضور الرئيس علي ناصر محمد محاضرة بعنوان "صهاريج عدن التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي - أخبار كلمتك

حضر الرئيس علي ناصر محمد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر محاضرة بعنوان "صهاريج عدن: أعجوبة العمارة والوظيفة"، التي ألقتها الدكتورة هيفاء مكاوي، أستاذة الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة عدن، في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة. تناولت المحاضرة الأهمية التاريخية والهندسية لصهاريج عدن، التي تُعد من أقدم أنظمة حصاد المياه في العالم، ودورها في تلبية احتياجات سكان المدينة والسفن التجارية عبر العصور. كما استعرضت الدكتورة مكاوي النقوش التاريخية التي وثّقت بناء الصهاريج وتطورها الهندسي عبر الحقب التاريخية، بما في ذلك عهد المماليك وفترة الاستعمار البريطاني.

شكر الرئيس علي ناصر محمد الدكتورة هيفاء مكاوي على تلبية طلبه الذي قدمه لها في 14 نوفمبر، عقب محاضرتها عن أسوار عدن، بأن تكون المحاضرة القادمة عن صهاريج عدن. وأكد أن صهاريج عدن بُنيت في عهد دولة عظيمة كانت قائمة في عدن، مشيرًا إلى أهميتها كرمز لحضارة الإنسان اليمني. كما أعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود للحفاظ على ما تبقى من آثار المدينة في ظل غياب الرقابة والإهمال، مشددًا على أن حماية هذا التراث مسؤولية جماعية تستوجب العمل الجاد للحفاظ عليه كجزء من هوية عدن التاريخ والثقافة