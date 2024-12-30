اكاديمي يمني يغادر القاهرة صوب اليمن ويودع مصر بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

غادر الاكاديمي الدكتور وضاح باصم القاهرة اليوم الاثنين صوب عدن

وقال الدكتور وضاح باصم:بعد سنواتٍ جميلة قضيتها في ربوع مصر الحبيبة، حان وقت الوداع. أودع اليوم أرض الكنانة التي احتضنتني كأحد أبنائها، والتي تعلمتُ فيها ليس فقط العلم والمعرفة، بل المعنى الحقيقي للحياة، والروح النبيلة في بساطة أهلها وطيبتهم وفي كل زاوية من شوارعها، وفي كل لقاء مع ناسها الطيبين، وجدت دفئًا وحنانًا لا يُنسى. في الحارة التي كانت لي وطنًا صغيرًا داخل هذا الوطن الكبير، عشت أجمل الأوقات مع جيران كانوا لي أكثر من عائلة، قلوبهم مليئة بالحب والبساطة، ووجوههم لا تفارقها الابتسامة. لن أنسى ضحكاتهم التي كانت تملأ المكان، ومواقفهم النبيلة التي جعلتني أشعر دائمًا بأنني في بيتي.

واضاف:سأظل مدينًا لمصر وأهلها بالفضل؛ فهم من كانوا عونًا وسندًا في كل خطوة على درب النجاح. اليوم أودعها بجسد يغادر، لكن قلبي سيبقى هنا بين ضفاف نيلها، وفي شوارعها، وفي أزقة حاراتها وبين جيرانها الطيبين.

واختتم:مصر، يا وطن الطيبة والكرم، أتركك اليوم بجسد يغادر، لكن روحي ستظل معلقة بك. سأحمل معي عبق محبتك وأروي في كل مكان حكايات دفئك وصدق ناسك. شكرًا لمصر التي كانت لي بيتًا، وشكرًا لأهلها الذين كانوا لي أهلًا. ستظلين في القلب دائمًا، يا أرض المحبة والسلام.