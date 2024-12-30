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الكشف عن وصول العشرات من صنعاء الى عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن وصول العشرات من صنعاء الى عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن وصول العشرات من صنعاء الى عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي ماجد الشعيبي:المئات من اخوتنا من الشمال الحبيب وبشكل يومي وعلى دفع يأتون إلى العاصمة عدن وذلك لقطع الجوازات بغية السفر إلى  السعوديه بعد ان ضاق بهم الحال في صنعاء وباقي المناطق التي يحكمها الحوثي .
واضاف:المئات يوميا يتوافدون إلى عدن لقطع الجوازات عبر دفع في باصات، وهم بذلك لا يبحثون عن ترف العيش، لكنهم يبحثون عن حياة كريمة فقط وتحدثت مع الكثر منهم وهو من ابناء صنعاء وحجه وذمار وتعز وغيرها من المحافظات قالوا لي بشكل مختصر ان  الحياة في ظل الاوضاع في الشمال دفعتهم للهجرة، إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية بعد ان ضاقت بهم سبل العيش والخيارات الضيقة وهم في عز شبابهم، ما بالكم بالفئات الاخرى .
واختتم:تحدثوا لي ايضا عن التعامل الجيد من قبل قواتنا الجنوبية والنقاط والاحترام الذي يلاقونه، عكس ما كانوا يسمعون، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل اعلام الحوثي، وبالتأكيد كل هذا القبول هو نتاج جهد كبير بذلته القيادة السياسية والعسكرية حتى اصبحت عدن حاضنه لكل البشر وفي الملخص الوضع في صنعاء وباقي محافظات اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثي لم تعد بالنسبة لمئات الشباب موطن للسكن، ولهذا تمثل امامهم خياراً واحداً فقط الرحيل للغربة او الموت للدفاع عن مشروع كهنوتي ضال.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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