عرض قطعة اثرية يمنية للبيع - أخبار كلمتك

نشر الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها، عبد الله محسن، صورة لكأس برونزي من آثار اليمن القديم، قال إنه يوجد في أحد المتاحف التركية، وذلك بعد يوم من كشفه وجود العديد من الأثار اليمنية الفريدة في تركيا.

وقال محسن في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك"، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.. في الخارج)، “كأس برونزي فريد بثلاثة أسطر من النقوش المسندية، من آثار اليمن ضمن مقتنيات متحف الشرق القديم، اسطنبول، تركيا”.

وأوضح في منشوره أن هذا الكأس “يشبه كأساً آخر بيع في يافا (تل أبيب) في 13 أكتوبر 2022م من مجموعة تاجر الآثار والمجوهرات (شلومو موساييف)، لكن بأربعة أسطر، وبارتفاع 13.1 سم وقطر قاعدة 7.5 سم، من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد”.

وكشف الباحث محسن عن وجود تمثال فريد من آثار اليمن القديم، عبارة عن حصان برونزي عليه نقش إهدائي، يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، في المتحف نفسه، مشيراً إلى أنه من ضمن مجموعة كبيرة من آثار اليمن جمعت في فترات زمنية مختلفة.

