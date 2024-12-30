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عرض قطعة اثرية يمنية للبيع - أخبار كلمتك

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عرض قطعة اثرية يمنية للبيع - أخبار كلمتك

عرض قطعة اثرية يمنية للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - كلمتك/خاص:

نشر الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها، عبد الله محسن، صورة لكأس برونزي من آثار اليمن القديم، قال إنه يوجد في أحد المتاحف التركية، وذلك بعد يوم من كشفه وجود العديد من الأثار اليمنية الفريدة في تركيا.

وقال محسن في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك"، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.. في الخارج)، “كأس برونزي فريد بثلاثة أسطر من النقوش المسندية، من آثار اليمن ضمن مقتنيات متحف الشرق القديم، اسطنبول، تركيا”.

وأوضح في منشوره أن هذا الكأس “يشبه كأساً آخر بيع في يافا (تل أبيب) في 13 أكتوبر 2022م من مجموعة تاجر الآثار والمجوهرات (شلومو موساييف)، لكن بأربعة أسطر، وبارتفاع 13.1 سم وقطر قاعدة 7.5 سم، من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد”.

وكشف الباحث محسن عن وجود تمثال فريد من آثار اليمن القديم، عبارة عن حصان برونزي عليه نقش إهدائي، يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، في المتحف نفسه، مشيراً إلى أنه من ضمن مجموعة كبيرة من آثار اليمن جمعت في فترات زمنية مختلفة.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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