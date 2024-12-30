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طيران عدن تقيم دورة تدريبية حول توعية السلامة في ساحة المطار - أخبار كلمتك

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طيران عدن تقيم دورة تدريبية حول توعية السلامة في ساحة المطار - أخبار كلمتك

طيران عدن تقيم دورة تدريبية حول توعية السلامة في ساحة المطار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

أقامت شركة طيران عدن (فلاي عدن) دورة تدريبية لكوادرها ضمن برنامجها التدريبي الشامل، تحت عنوان "توعية السلامة في ساحة المطار"، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات، بهدف تعزيز جاهزية موظفيها وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

الدورة، التي قدمها الكابتن عبد الولي هاشم، أحد أبرز المدربين الدوليين في مجال الطيران والسلامة، ركزت على رفع وعي الموظفين بأهمية السلامة في بيئة العمل الميدانية داخل المطار، إلى جانب تحسين الأداء الميداني بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.

وفيالحفل الختامي للدورة اشاد الأستاذ عبد السلام الوردي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي، بأهمية التزام الكوادر المهنية بمعايير الجودة والسلامة.

من جانبه أكد المهندس جمال الشاعر، مدير شركة طيران عدن، استمرار الشركة في الاستثمار بالموارد البشرية كجزء من خطتها الاستراتيجية.

وأوضح الشاعر أن طيران عدن ستواصل  برامجها التدريبية المتخصصة، لتعزيز الكفاءة المهنية لكوادرها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطيران، بما يعزز مكانتها الريادية في السوق اليمنية.

الجدير ذكره أن هذه الدورة تأتي ضمن استعدادات شركة طيران عدن (فلاي عدن) لتدشين عملياتها التشغيلية وإطلاق أولى رحلاتها الجوية قريبًا.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أحمد البحبح، مدير مركز القطيبي للتدريب والاستشارات، والأستاذ أحمد باشواعر، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي، بالإضافة إلى مدراء إدارات طيران عدن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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