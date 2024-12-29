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سياسي جنوبي:هذه المحافظة مفتاح النصر لإسقاط الحـ.وثي - أخبار كلمتك

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سياسي جنوبي:هذه المحافظة مفتاح النصر لإسقاط الحـ.وثي - أخبار كلمتك

سياسي جنوبي:هذه المحافظة مفتاح النصر لإسقاط الحـ.وثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث  السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي عن مفتاح النصر لإسقاط مليشيا الحوثي

وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏مدينة الحديدة مفتاح النصر وتحريرها وميناءها كفيل باسقاط مليشيات الحوثي الإيرانية بدون حرب شامله.
واختتم بالقول:
لا تذهبوا بعيد الحديدة تكفي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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