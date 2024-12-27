الحوثيين يقومون بهذه الامر العسكري عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للبلاد.

وهذا الصاروخ هو الأول الذي يطلقه الحوثيون بعد الغارات التي شنتها إسرائيل، الخميس، على مواقع تابعة لهم.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وتفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في منشور منفصل: "تم إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعدما أطلق الإرهابيون الحوثيون في اليمن هجوما صاروخيا".

وقبل إطلاق الصاروخ، قال الحوثيون المدعومون من إيران، في بيان عن الغارات الإسرائيلية: "نؤكد أن ردنا سيكون قريبا، العدوان الإسرائيلي لن يمر دون عقاب، وتواصل الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني".

وأضاف البيان: "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويؤكد عدم اكتراث العدو الإسرائيلي بالقانون والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة"، كما أكد الحوثيون أن دعمهم لقطاع غزة "سيستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عن أهلها".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عن الضربات على الحوثيين إنها "لن تتوقف حتى اكتمال المهمة".

وأضاف نتنياهو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية: "سنواصل قطع ذراع الإرهاب لمحور الشر الإيراني حتى اكتمال المهمة".

