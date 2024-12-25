عاجل:حلف قبلي يعلن تشكيل قوات عسكرية خارج الدولة - أخبار كلمتك

أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، اليوم الأربعاء ، القرار رقم (3) لعام 2024م القاضي بتشكيل قوات تابعة للحلف .
وهذه اول خطوة من الحلف بهدف تأسيس قوات عسكرية خارج اطار الدولة في حضرموت.
ويأتي تشكيل هذه القوات على غرار تشكيل قوات مماثلة في محافظات اخرى.
نص القرار :
نظرًا لما تقضيه المصلحة العامة، و ترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته قرر الآتي :
مادة (1) : تشكيل قوات حماية حضرموت.
مادة (2) : يعين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
مادة (3) : يعمل به من تاريخ صدوره.
صادر بتاريخ : ١٤٤٦/٦/٢٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥م
حرر للاعتماد،،،
والله الموفق،،،
الشيخ عمرو بن حبريش العليي
رئيس حلف قبائل حضرموت
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