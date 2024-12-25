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عاجل:حلف قبلي يعلن تشكيل قوات عسكرية خارج الدولة - أخبار كلمتك

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عاجل:حلف قبلي يعلن تشكيل قوات عسكرية خارج الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:حلف قبلي يعلن تشكيل قوات عسكرية خارج الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:


أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، اليوم الأربعاء ، القرار رقم (3) لعام 2024م القاضي بتشكيل قوات تابعة للحلف .

وهذه اول خطوة من الحلف بهدف تأسيس قوات عسكرية خارج اطار الدولة في حضرموت.


ويأتي تشكيل هذه القوات على غرار تشكيل قوات مماثلة في محافظات اخرى.


نص القرار :


نظرًا لما تقضيه المصلحة العامة، و ترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته قرر الآتي :


مادة (1) : تشكيل قوات حماية حضرموت.

مادة (2) : يعين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.

مادة (3) : يعمل به من تاريخ صدوره.


صادر بتاريخ : ١٤٤٦/٦/٢٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥م

حرر للاعتماد،،،


والله الموفق،،،

الشيخ عمرو بن حبريش العليي

رئيس حلف قبائل حضرموت
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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