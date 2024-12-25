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ضابط في الجيش اليمني: من المستحيل استيعاب الحو ثيين عبر هذا الأمر - أخبار كلمتك

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ضابط في الجيش اليمني: من المستحيل استيعاب الحو ثيين عبر هذا الأمر - أخبار كلمتك

ضابط في الجيش اليمني: من المستحيل استيعاب الحو ثيين عبر هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الضابط في الجيش اليمني عبدالباسط البحر : ‏لن يتم ومن المستحيل تماما استيعاب مليشيا الحوثي الارهابية عبر الحلول السلمية أو الوسائل السياسية كما يحلم البعض

واضاف: فالطبيعةالمسلحة لها وبنية السلطة فيها وفكرها ومعتقداتها وممارساتها ومشروعها السياسي الدوغمائي يحولوا قطعا دون تحولها إلى حزب سياسي عادي يمارس نشاطه بأجندة واضحة وبالوسائل

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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