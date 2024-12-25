ضابط في الجيش اليمني: من المستحيل استيعاب الحو ثيين عبر هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال الضابط في الجيش اليمني عبدالباسط البحر : ‏لن يتم ومن المستحيل تماما استيعاب مليشيا الحوثي الارهابية عبر الحلول السلمية أو الوسائل السياسية كما يحلم البعض

واضاف: فالطبيعةالمسلحة لها وبنية السلطة فيها وفكرها ومعتقداتها وممارساتها ومشروعها السياسي الدوغمائي يحولوا قطعا دون تحولها إلى حزب سياسي عادي يمارس نشاطه بأجندة واضحة وبالوسائل