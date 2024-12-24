نائب برلماني يرد على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية - أخبار كلمتك

علق النائب علي المعمري على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية

وقال المعمري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية على غرار غزة وبيروت سلوك إرهابي يستدعي موقف عاجل من الحكومة الشرعية التي هي مسؤولة عن كل البلاد.

وتابع بالقول:

من الواضح أن هناك تخادم حوثي إسرائيلي إيراني وجهد مشترك لتحويل اليمن إلى مسرح صراع يدمر ما تبقى من بنية تحتية وهياكل مؤسسات في مناطق سيطرة الجماعة وإغراق البلد في أزمة إنسانية كبرى تزيد من تعميق الكارثة التي يعيشها الناس منذ سنوات.

واختتم بالقول:

يجب على الحكومة التحرك والضغط على كل المستويات للجم هذا الجنون.