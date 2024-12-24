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نائب برلماني يرد على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية - أخبار كلمتك

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نائب برلماني يرد على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية - أخبار كلمتك

نائب برلماني يرد على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق النائب علي المعمري  على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية

 

وقال المعمري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محافظات يمنية على غرار غزة وبيروت سلوك إرهابي يستدعي موقف عاجل من الحكومة الشرعية التي هي مسؤولة عن كل البلاد.

وتابع بالقول:
من الواضح أن هناك تخادم حوثي إسرائيلي إيراني  وجهد مشترك لتحويل اليمن إلى مسرح صراع يدمر ما تبقى من بنية تحتية وهياكل مؤسسات في مناطق سيطرة الجماعة وإغراق البلد في أزمة إنسانية كبرى تزيد من تعميق الكارثة التي يعيشها الناس منذ سنوات.

واختتم بالقول:
يجب على الحكومة التحرك والضغط على كل المستويات للجم هذا الجنون.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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