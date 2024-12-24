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ضبط مرتكب مجزرة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

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ضبط مرتكب مجزرة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

ضبط مرتكب مجزرة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - كلمتك/خاص:

ضبطت شرطة محافظة صنعاء المدعو "هشام صادق محمد علي درهم الصلوي" ( البالغ 22 عاما ) وهو متهم بقتل كل من: 
1-  المجني عليها  "حليمة قاسم اليمانية" البالغة من العمر 70عاماً.

2- المجني عليه الطفل " أنس مالك مهدي الجندبي"  البالغ من العمر 10 أعوام.

3- المجني عليه الطفل إلياس مالك الجندبي " البالغ من العمر 9 أعوام.

وأوضحت شرطة محافظة صنعاء أن الجريمة اُرتكبت في منطقة سعوان الأوسط بمديرية بني حشيش.

وأشارت الشرطة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالاشتراك مع عضو من النيابة المختصة، وفريق الأدلة الجنائية.

وسيتم إحالة المتهم للعدالة فور استكمال ملف القضية. 
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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