ضبط مرتكب مجزرة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

ضبطت شرطة محافظة صنعاء المدعو "هشام صادق محمد علي درهم الصلوي" ( البالغ 22 عاما ) وهو متهم بقتل كل من:
1- المجني عليها "حليمة قاسم اليمانية" البالغة من العمر 70عاماً.
2- المجني عليه الطفل " أنس مالك مهدي الجندبي" البالغ من العمر 10 أعوام.
3- المجني عليه الطفل إلياس مالك الجندبي " البالغ من العمر 9 أعوام.
وأوضحت شرطة محافظة صنعاء أن الجريمة اُرتكبت في منطقة سعوان الأوسط بمديرية بني حشيش.
وأشارت الشرطة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالاشتراك مع عضو من النيابة المختصة، وفريق الأدلة الجنائية.
وسيتم إحالة المتهم للعدالة فور استكمال ملف القضية.
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