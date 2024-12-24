اشادات واسعة بقرار هام لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
أشاد السياسي، عبدالسلام محمد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد.
أشاد السياسي، عبدالسلام محمد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد.
وقال عبدالسلام في منشورًا له على منصة "أكس" إن قرار مجلس القيادة بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، خطوة ممتازة".
واضاف إلى أن هذه الخطوة ستحسم المعرقلين للحسم من الفاسدين الذين أثروا وقت الحرب من دموع ودماء الشعب اليمني قبل حسم المعركة مع الحوثيين.
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