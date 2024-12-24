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اشادات واسعة بقرار هام لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

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اشادات واسعة بقرار هام لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اشادات واسعة بقرار هام لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

أشاد السياسي، عبدالسلام محمد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد.
وقال عبدالسلام في منشورًا له على منصة "أكس" إن قرار مجلس القيادة بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، خطوة ممتازة".
واضاف إلى أن هذه الخطوة ستحسم المعرقلين للحسم من الفاسدين الذين أثروا وقت الحرب من دموع ودماء الشعب اليمني قبل حسم المعركة مع الحوثيين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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