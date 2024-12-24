إعلامي عسكري: إسرائيل ستقوم بهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

قال الإعلامي راشد معروف : ‏إسرائيل تنوي إرتكاب مجازر في اليمن خلال الساعات القادمة، وتركيزهم أكثر على صنعاء والحديدة، وصعدة، إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف عسكرية في اليمن.

واضاف: ولذلك ستركز على ضرب البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والجسور وأي شيء فيه خسارة كبيرة لليمن ستتعمد ضربه، ولذلك من المتوقع بأن تضرب مصانع وشركات، أيضا نسأل الله السلامة للمواطنين الأبرياء، وعلى الجميع أن يأخذ الحيطة والحذر، الإبتعاد عن مناطق الخطر المذكورة والتي من المتوقع بأن يتم إستهدافها، وهي المطارات، الجسور، المصانع، والمعسكرات بكل أنواعها بما فيها مقرات الأمن ومقرات الوزارات، ومحطات الكهرباء،

واختتم: من المتوقع أيضا بأن تضرب أي تجمع لناقلات النفط والغاز، وابراج نقل الكهرباء.