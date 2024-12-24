النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

إعلامي عسكري: إسرائيل ستقوم بهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلامي عسكري: إسرائيل ستقوم بهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

إعلامي عسكري: إسرائيل ستقوم بهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي راشد معروف : ‏إسرائيل تنوي إرتكاب مجازر في اليمن خلال الساعات القادمة، وتركيزهم أكثر على صنعاء والحديدة، وصعدة، إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف عسكرية في اليمن.

واضاف: ولذلك ستركز على ضرب البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والجسور وأي شيء فيه خسارة كبيرة لليمن ستتعمد ضربه، ولذلك من المتوقع بأن تضرب مصانع وشركات، أيضا نسأل الله السلامة للمواطنين الأبرياء، وعلى الجميع أن يأخذ الحيطة والحذر، الإبتعاد عن مناطق الخطر المذكورة والتي من المتوقع بأن يتم إستهدافها، وهي المطارات، الجسور، المصانع، والمعسكرات بكل أنواعها بما فيها مقرات الأمن ومقرات الوزارات، ومحطات الكهرباء،

واختتم: من المتوقع أيضا بأن تضرب أي تجمع لناقلات النفط والغاز،  وابراج نقل الكهرباء.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عقب احتجازهم لفترة .. خفر السواحل تنقل عدد من الأفارقة إلى مدينة ذوباب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق