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واتساب يتوقف عن العمل عن هذه الهواتف ب31 ديسمبر - أخبار كلمتك

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واتساب يتوقف عن العمل عن هذه الهواتف ب31 ديسمبر - أخبار كلمتك

واتساب يتوقف عن العمل عن هذه الهواتف ب31 ديسمبر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - كلمتك/

يضم “واتساب” أكثر من ملياري مستخدم حول العالم ويطرح باستمرار تحديثات لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، فإن هذه التحديثات تجلب أيضًا تغييرات على الحد الأدنى من المتطلبات لتشغيل التطبيق، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الهواتف الذكية الوصول إليه بشكل دائم.

 

مع اقترابنا من نهاية عام 2024، تشير التقارير إلى أن أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا لن يتمكنوا قريبًا من استخدام واتساب بدءًا من 1 يناير. يؤثر هذا في المقام الأول على الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من Android، مثل Android KitKat - الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2013 - وحتى أنظمة التشغيل الأقدم. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر هذا التغيير على منصات أخرى تحت Meta، بما في ذلك Facebook وInstagram.

 

يسلط هذا القرار الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بالتوافق مع الإصدارات السابقة مع ظهور ميزات جديدة. غالبًا ما تفتقر أنظمة التشغيل القديمة إلى القدرات اللازمة لهذه الميزات المتقدمة ويمكن أن تقدم أيضًا ثغرات أمنية. في حين سيظل تطبيق WhatsApp يعمل على هذه الهواتف الذكية القديمة، سيتم إيقاف التحديثات وإصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان للأجهزة المتأثرة.

 

تتضمن قائمة الأجهزة المتأثرة الهواتف الذكية من علامات تجارية مثل Samsung وLG وSony، والتي تم إصدار العديد منها منذ أكثر من عقد من الزمان. فيما يلي القائمة الكاملة للهواتف التي تعمل بنظام Android والتي ستفقد قريبًا إمكان الوصول إلى WhatsApp.


Samsung: Galaxy S3 وGalaxy Note 2 وGalaxy Ace 3 وGalaxy S4 Mini


Motorola: Moto G (الجيل الأول) وRazr HD وMoto E 2014

HTC: One X وOne X+ وDesire 500 وDesire 601

LG: Optimus G وNexus 4 وG2 Mini وL90

Sony: Xperia Z وXperia SP وXperia T وXperia V

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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