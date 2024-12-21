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الكشف عن سبب عدم اقدام إسرائيل على ضرب الحوثي - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب عدم اقدام إسرائيل على ضرب الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب عدم اقدام إسرائيل على ضرب الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - كلمتك: خاص


 

كشف سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان،عن سبب عدم اقدام إسرائيل على ضرب مليشيا الحوثي


وقال ياسين سعيد نعمان في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الليلة:
لن تقدم اسرائيل على ضرب الحوثي .. ستعاود الضرب حواليه ، مستهدفة المنشئات اليمنية ، بما لا يضر بحاجتها إلى الخدمة التي يقدمها لها الحوثي ، وما تبقى  من مليشيات طائفية أو منفلتة ، لمواصلة سياستها التوسعية وتصفية كل ركائز القضية الفلسطينية  .

وتابع ياسين سعيد نعمان بالقول:
تحتاج اسرائيل إلى طنين الذبابة ؛  هكذا تدار الأمور في هذه المنطقة التي تفتقر إلى القوة التي تحرك دينامياتها الداخلية للحفاظ على أمنها ومكتسباتها واستقرارها ...البحث دائماً عن مبرر لإقناع العالم بأنها منطقة تعج بالخطر على أمن إسرائيل والأمن العالمي .

واردف في منشوره قائلاً:
لم يتبق اليوم من هذه "المبررات" سوى أشلاء ما كان يسمى "محور المقاومة" ، ولا بأس إذاً من القبول بطنين الذبابة ، فهذا الطنين هو الذي سيوفر ما تبقى من شروط لتكريس هذه السياسة في البنية السياسية والاجتماعية الهجينة في المنطقة التي لم تستطع حتى اليوم أن تحسم أمر دولة المواطنة المدنية الحديثة ، وتتجاوز كل الألغام التي تعثرت ، وستتعثر بها 
واختتم بالقول:فيما لو واصلت التمسك بالدولة التي تعودت أن تستباح من قبل المشاريع الطائفية ، والتفكيكية ، وانتاج المعارضة الايديولوجية المسلحة ، والتحضير للحروب الدورية .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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