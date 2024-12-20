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إتخاذ خطوات تصعيدية وإمهال الحكومة هذا الوقت لصرف المرتبات والكشف عن ماسيحدث - أخبار كلمتك

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إتخاذ خطوات تصعيدية وإمهال الحكومة هذا الوقت لصرف المرتبات والكشف عن ماسيحدث - أخبار كلمتك

إتخاذ خطوات تصعيدية وإمهال الحكومة هذا الوقت لصرف المرتبات والكشف عن ماسيحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجهت نقابة المعلمين في محافظة تعز مهلة محددة بشأن صرف المرتبات

وامهلت النقابة الحكومة أسبوعاً واحدًا لصرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي، مالم فإنها ستدشن إضراباً شاملاً عن التعليم


واقرت النقابة تنفيذ فعاليات احتجاجية على النحو التالي :

1- دعوة جميع المعلمين والمعلمات والتربويين عموماً إلى تعليق الشارات الحمراء أثناء أدائهم لإعمالهم في مدارسهم ومقرّات أعمالهم ولمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت 21/12/2024م .
2- ما لم تُصرف مرتبات المعلمين والتربويين لشهر نوفمبر حتى نهاية يوم الخميس 26/12/2024م يتم تنفيذ إضراباً كاملاً عن العمل في جميع المدارس والمرافق التعليمية في محافظة تعز حتى صرف مرتب شهر نوفمبر مع البقاء في مقر العمل .

3- نطالب بصرف بدل غلاء معيشة أسوة بما حصل عليه المعلمون والتربويون في عدد من المحافظات المحرّرة.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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