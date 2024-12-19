المدي يتحدث عن هيمنة المشرفين الحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

أكد الناشط السياسي عبدالكريم المدي أن الشعب اليمني لا ينتظر شيئًا من قيادة جماعة الحوثي، واصفًا زعيمها عبدالملك الحوثي بأنه "يتاجر باليمنيين ويتركهم تحت سلطة قُطّاع الطرق واللصوص".

وأضاف المدي أن "المشرفين الحوثيين" أصبحوا رمزًا للجريمة والنهب، متهمًا الجماعة باستخدامهم لفرض سيطرتهم بالقوة والعنف بعيدًا عن القانون والأعراف القبلية. وأشار إلى أن هؤلاء المشرفين، الذين وُصفوا بأنهم عديمو القيم، أصبحوا أسماءً مرفوضة في المجتمع اليمني ومطرودة من قاموس الدولة والقبيلة.

وشدد المدي على أن اليمنيين ينظرون إلى هؤلاء المشرفين كجزء من المشكلة الكبرى التي تعاني منها البلاد، مطالبًا بإنهاء سيطرتهم واستعادة الدولة والقانون.