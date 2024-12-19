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المدي يتحدث عن هيمنة المشرفين الحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

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المدي يتحدث عن هيمنة المشرفين الحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

المدي يتحدث عن هيمنة المشرفين الحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الناشط السياسي عبدالكريم المدي أن الشعب اليمني لا ينتظر شيئًا من قيادة جماعة الحوثي، واصفًا زعيمها عبدالملك الحوثي بأنه "يتاجر باليمنيين ويتركهم تحت سلطة قُطّاع الطرق واللصوص".

وأضاف المدي أن "المشرفين الحوثيين" أصبحوا رمزًا للجريمة والنهب، متهمًا الجماعة باستخدامهم لفرض سيطرتهم بالقوة والعنف بعيدًا عن القانون والأعراف القبلية. وأشار إلى أن هؤلاء المشرفين، الذين وُصفوا بأنهم عديمو القيم، أصبحوا أسماءً مرفوضة في المجتمع اليمني ومطرودة من قاموس الدولة والقبيلة.

وشدد المدي على أن اليمنيين ينظرون إلى هؤلاء المشرفين كجزء من المشكلة الكبرى التي تعاني منها البلاد، مطالبًا بإنهاء سيطرتهم واستعادة الدولة والقانون.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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