قيادي حوثي يكشف ما تعرضت له جماعته ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي، أن جماعته تعرضت لعدة ضربات مؤلمة من الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي وبريطاني، إلا أن الحوثيين في المقابل وجهوا ضربات مؤلمة للعدو، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر وفقًا للقاعدة القرآنية: "وَلَا تهنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تكُونُوا تأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّـهِ مَا لَا يَرْجُونَ".

وشدد البخيتي على أن جماعته ستواصل الرد على الهجمات الصهيونية، مؤكدًا استمرار المعركة مع العدو إلى حين تحقيق الأهداف المحددة.