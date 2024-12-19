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قيادي حوثي يكشف ما تعرضت له جماعته ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يكشف ما تعرضت له جماعته ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يكشف ما تعرضت له جماعته ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص

أكد القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي، أن جماعته تعرضت لعدة ضربات مؤلمة من الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي وبريطاني، إلا أن الحوثيين في المقابل وجهوا ضربات مؤلمة للعدو، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر وفقًا للقاعدة القرآنية: "وَلَا تهنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تكُونُوا تأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّـهِ مَا لَا يَرْجُونَ".

وشدد البخيتي على أن جماعته ستواصل الرد على الهجمات الصهيونية، مؤكدًا استمرار المعركة مع العدو إلى حين تحقيق الأهداف المحددة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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