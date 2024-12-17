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شاب يرتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

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شاب يرتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

شاب يرتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - كلمتك/خاص:

في عملية أمنية نوعية، تمكنت قوات الحزام الأمني بيافع اليوم الثلاثاء من القبض على متهم بجريمة قتل يدعى (م.ح.ر.ع) بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل بشعة بحق المواطن حسين عبدالرحمن حسين في مديرية سرار محافظة أبين.

وأوضحت عمليات حزام يافع أن التحقيقات الأولية مع المتهم، كشفت إن الدافع وراء الجريمة هو خلاف شخصي بين القاتل والضحية، وأن فريق البحث الجنائي تمكن من العثور على أداة الجريمة "ساطور" في مكان وقوعها.

واضافت انه بعد تلقي بلاغ عن وقوع جريمة قتل، تحركت قوات الحزام الأمني قطاع سرار بقيادة النقيب محمد سالم إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من القبض على الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأشاد قائد الحزام الأمني في يافع، المقدم ديان الشبحي، بسرعة الاستجابة وتعاون المواطنين في الكشف عن الجاني، مؤكداً أن الحزام الأمني لن يتهاون في ملاحقة المجرمين وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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