شاب يرتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

في عملية أمنية نوعية، تمكنت قوات الحزام الأمني بيافع اليوم الثلاثاء من القبض على متهم بجريمة قتل يدعى (م.ح.ر.ع) بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل بشعة بحق المواطن حسين عبدالرحمن حسين في مديرية سرار محافظة أبين.

وأوضحت عمليات حزام يافع أن التحقيقات الأولية مع المتهم، كشفت إن الدافع وراء الجريمة هو خلاف شخصي بين القاتل والضحية، وأن فريق البحث الجنائي تمكن من العثور على أداة الجريمة "ساطور" في مكان وقوعها.

واضافت انه بعد تلقي بلاغ عن وقوع جريمة قتل، تحركت قوات الحزام الأمني قطاع سرار بقيادة النقيب محمد سالم إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من القبض على الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأشاد قائد الحزام الأمني في يافع، المقدم ديان الشبحي، بسرعة الاستجابة وتعاون المواطنين في الكشف عن الجاني، مؤكداً أن الحزام الأمني لن يتهاون في ملاحقة المجرمين وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.