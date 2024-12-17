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النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى السعودية - أخبار كلمتك

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عاجل:اندلاع معارك عسكرية بمختلف الأسلحة بين هذه القوات - أخبار كلمتك

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عاجل:اندلاع معارك عسكرية بمختلف الأسلحة بين هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع معارك عسكرية بمختلف الأسلحة بين هذه القوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك: خاص


كشفت مصادر عن اندلاع معارك ضارية بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي في جبهة القرين في المسيمير بلحج مساء الثلاثاء 

واكدت المصادر ان القوات الجنوبية تمكنت من إفشال محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القرين في المسيمير بلحج

موضحاً ان القوات الجنوبية إلحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في صفوفهم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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