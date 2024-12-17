تخفيض كبير برسوم المخالفات المرورية - أخبار كلمتك

ببادرة طيبة من مدير شرطة السير في العاصمة عدن العميد عدنان القلعه أعلن عن استمرار الخصم الذي يصل ل 50% من رسوم المخالفات المرورية لجميع ملاك المركبات في العاصمة عدن بشرط ان يتم المبادرة والتسديد قبل الاحتجاز .



وتمنى القلعة من جميع المواطنين الاستفاده من تخفيض رسوم المخالفات المرورية والتفاعل معه بطريقة ايجابية ودفع ما عليهم من مخالفات مرورية سابقة.



ونوه بان عرض التخفيض سوف يستمر لفترة محددة وبعد ذلك سوف تفرض غرامات على كافة المخالفين وسيتم ايقاف جميع المركبات المخالفة خلال الفترة القادمة .

