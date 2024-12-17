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تخفيض كبير برسوم المخالفات المرورية - أخبار كلمتك

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تخفيض كبير برسوم المخالفات المرورية - أخبار كلمتك

تخفيض كبير برسوم المخالفات المرورية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك/خاص:

ببادرة طيبة من مدير شرطة السير في العاصمة عدن العميد عدنان القلعه أعلن عن استمرار الخصم الذي يصل ل 50% من رسوم المخالفات المرورية لجميع ملاك المركبات في العاصمة عدن بشرط ان يتم المبادرة والتسديد قبل الاحتجاز .


وتمنى القلعة من جميع المواطنين الاستفاده من تخفيض رسوم المخالفات المرورية والتفاعل معه بطريقة ايجابية ودفع ما عليهم من مخالفات مرورية سابقة.


ونوه بان عرض التخفيض سوف يستمر لفترة محددة وبعد ذلك سوف تفرض غرامات على كافة المخالفين وسيتم ايقاف جميع المركبات المخالفة خلال الفترة القادمة .
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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