تعليق صادم صادر عن بن سلمان بشأن الضربة العسكرية الأخيرة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

علق الصحفي خالد سلمان على الضربة الأميركية البريطانية الأخيرة ضد مليشيا الحوثي



وقال خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏جديد الضربة الإمريكية البريطانية الإثنين، إنها نقلت المواجهة إلى مكان غير مسبوق ،حيث لم تضرب خزين الصواريخ الحوثية ولا المسيرات، ولا من كانت تصفه البيانات العسكرية الأمريكية بالتهديد الوشيك والمحتمل ، جديد الغارة إنها استهدفت مركز القيادة والسيطرة لقطع التسلسل القيادي بين القوات ، في عملية لها ما بعدها ،أو هي رسالة عن طبيعة ماينتظر الحوثي من حرب حقيقية، تتخطى المناوشات إلى حسم الصراع وإعادة تفكيك وتركيب موازين القوى العسكرية والسياسية في اليمن.

وتابع بالقول:

القصف الإمريكي تم بصواريخ خارقة للتحصينات، دمرت مركز التحكم بالعمليات الصاروخية الواقع تحت الأرض بما في ذلك رمزية ضرب وزارة الدفاع ، وهو فعل يشي بطبيعة ماينتظر الحوثي من حرب غير تقليدية ، ربما لا يحتاج فيها لدخول الأجواء اليمنية مكتفياً بقدرات فائقة على تحديد وتدمير الأهداف، من المياه والأجواء الدولية، وبأدوات غاية في الدقة وربما حتى بوسائل تقنية غير تقليدية.

إسرائيل دخلت على خط الصراع بلغة أكثر تشدداً ،إذ صرحت القيادة الإسرائيلية إنها مُقدِمة على توجيه ضربات مميتة للحوثي، بعد أن تخلصت تل أبيب من مخاطر طوق أذرع إيران، وباتت يدها مطلقة وخارج حسابات ردود ، التي لم تعد قائمة على الأرض، بعد تكسير قوة حزب الله وإخراج سورية من جبهة المواجهة.

وتابع في منشوره قائلاً:

من يراقب ردود فعل القيادات الحوثية عقب القصف ، يتأكد ان الفوضى في المواقف المنفلتة هي سيدة المشهد ، ومؤشر تصاعدي لقلق يطرق أبواب الجماعة بقوة، وينذر بمرحلة جديدة لاتقل عن إلحاق آخر مواقع إيران بأذرعها السابقة.

محمد علي الحوثي وحسين العزي ومحمد عبد السلام وسائر المنصات ، يفرون من حتمية السقوط، ويختبئ كل منهم بحزمة تهديدات للجوار معلنين ، بأن كل استهداف سيتم الرد عليه في ضرب المصالح النفطية الأمريكية الغربية في المنطقة ، وعين حديثهم المرسل يتجه نحو السعودية.

واختتم بالقول:

تدمير مركز القيادة والسيطرة ، يُخرِج المواجهة من مسار المناوشات والقضم التدريجي لقوة الحوثي، إلى تقطيع التواصل بين مختلف أفرع ومراكز القيادة ،ويفرض حالة عزل لغرف العمليات ما يضعف كل الجبهة، الأمر الذي يعني إن حرباً شاملة تنتظر الحوثي ، وإن كل الجهود تمضي في الإتجاه العام :

الحسم السريع منخفض التكاليف ، عبر المواجهة الشاملة.