الكشف عن حقيقة الإتفاق الإقتصادي بين الحكومة ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عن حقيقة الاتفاق الإقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

وقال وفيق صالح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أدوات الحوثي تكثف من تداول ونشر الأنباء بخصوص ما أسمته اتفاق اقتصادي مع الحكومة وتقاسم عوائد النفط لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين

بهذه الشائعات نلاحظ إصرار حوثي، على فرض منطق مجحف، يتجاهل مليارات الدولارات من الموارد سنوياً تذهب للجماعة من الموارد العامة في مناطق سيطرتها، وترفض المساس بها



وأكد وفيق صالح في منشوره قائلاً:

كافة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد، افتعلتها مليشيا الحوثي، وكرستها واقعاً على الأرض منذ سنوات

أي تجاوب حكومي مع هذه الترهات التي تطلقها أدوات الحوثي بين الحين والآخر، ستكون بمثابة إقرار وشرعنة للحوثيين بكافة انتهاكاتهم ضد الاقتصاد الوطني، وتجزئة المؤسسات الاقتصادية والمالية

واردف بالقول:

الكرة الان في ملعب الحوثيين، إذا كانوا فعلا جادين لإنهاء الأزمات الاقتصادية في البلاد، عليهم التراجع فوراً عن جريمة الانقسام النقدي، ووقف نهب الموارد العامة، ورفع الحظر عن تصدير النفط الخام

مختتما منشوره قائلاً:

بدون تنفيذ هذه الخطوات، لن يكون هناك اتفاق اقتصادي ينهي معاناة اليمنيين مع الأزمات المعيشية المتلاحقة، ويرفع يد الحوثيين عن العبث بالاقتصاد الوطني، بل ستكون أي إجراءات تتجاهل هذه الملفات الشائكة، محاولات لذر للرماد في العيون وضحك على الذقون