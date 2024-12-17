تحركات خطيرة وغير مسبوقة لمليشيا الحوثي بهذه المحافظات وسط حالة رعب - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت خلال اليومين الماضيين عدداً من المواطنين في مديرية ‎خدير بمحافظة تعز

وأكدت المصادر ان المليشيا قامت باختطاف المواطنين بالتزامن مع نشاط مكثف لمشرفيها في قرى المديرية، حيث قاموا باستدعاء المواطنين لتلقينهم محاضرات وتدريبهم على استخدام السلاح.

كما أفادت مصادر أخرى ان المليشيا تقوم بتحشيدات عسكرية الى محافظة البيضاء مع تحشيدات أخرى تقوم بها على اطراف محافظة ‎لحج من جهة محافظة ‎تعز في مناطق القبيطة حيث قامت باغلاق طرق رئيسية وعمل خنادق ودمرت جسور ودفعت بعشرات الاليات الثقيلة.

وقامت المليشيات بدفع عشرات المقاتلين باتجاه مناطق التماس في محافظة ‎الحديدة تخوفا من اي تحركات عسكرية للقوات الحكومية لتحرير المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها.

يأتي ذلك من قبل مليشيا الحوثي وسط قلق وحالة رعب عقب انتصار الثوار في ‎سوريا.