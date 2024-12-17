الكشف عن ماجرى بحثه في الرياض بشان تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

قال محمد الكميم أن النقاشات تتناول ترتيبات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تحقيق السلام بين جميع الأطراف اليمنية ومكوناتها، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وإنهاء الإرهاب بجميع أشكاله، مع تعزيز دور الدولة وتوحيد القوات المسلحة.

وأضاف أن ما يجري بحثه يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، صرف المرتبات، تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار.

واختتم:

كما تشمل الترتيبات تجهيز السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لاستلام المحافظات المحررة بدعم كامل من الحكومة، بالإضافة إلى الاتفاق على حلول للقضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الجنوبية، بما ينعكس إيجاباً على شكل الدولة اليمنية في المستقبل.

وأكد الكميم أن ما يحدث هو خطوة حقيقية لإعادة اليمن إلى الطريق الصحيح بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.. مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون خالية من الحوثيين إلى الأبد.