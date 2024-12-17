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الكشف عن ماجرى بحثه في الرياض بشان تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن ماجرى بحثه في الرياض بشان تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن ماجرى بحثه في الرياض بشان تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - كلمتك/خاص:

قال محمد الكميم أن النقاشات تتناول ترتيبات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تحقيق السلام بين جميع الأطراف اليمنية ومكوناتها، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وإنهاء الإرهاب بجميع أشكاله، مع تعزيز دور الدولة وتوحيد القوات المسلحة.

وأضاف أن ما يجري بحثه يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، صرف المرتبات، تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار.

واختتم:
كما تشمل الترتيبات تجهيز السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لاستلام المحافظات المحررة بدعم كامل من الحكومة، بالإضافة إلى الاتفاق على حلول للقضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الجنوبية، بما ينعكس إيجاباً على شكل الدولة اليمنية في المستقبل.

وأكد الكميم أن ما يحدث هو خطوة حقيقية لإعادة اليمن إلى الطريق الصحيح بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.. مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون خالية من الحوثيين إلى الأبد.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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