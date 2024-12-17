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بن زايد يتحدث عن أربعة سيناريوهات قد تحدث في اليمن وحرب عنيفة تجاه صنعاء - أخبار كلمتك

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بن زايد يتحدث عن أربعة سيناريوهات قد تحدث في اليمن وحرب عنيفة تجاه صنعاء - أخبار كلمتك

بن زايد يتحدث عن أربعة سيناريوهات قد تحدث في اليمن وحرب عنيفة تجاه صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - كلمتك: خاص


 


اوضح الصحفي ماجد زايد ان هناك أربعة سيناريوهات قد تحدث في اليمن

 

وقال ماجد زايد في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
هزيمة قوات صنعاء في أيّ حرب قادمة يمثل مشكلة، وانتصارها أيضًا يمثل مشكلة أخرى، الهزيمة ستولد لديهم رغبة الإنتقام والإنخراط في ردات فعل شمشونية تجاه السعودية والإمارات، وحركة التجارة البحرية في البحر الأحمر وما وراه، والإنتصار أيضًا، سيولد لديهم رغبة المزيد من المغامرات الإقليمية على أمل محاولة فرض الذات والنفوذ الخاص على القوى العالمية بإيعاز ورعاية قوى الشرق، إيران وروسيا والصين، ولكن التوقعات المتزايدة تتجه صوب اندلاع حرب عنيفة تجاه صنعاء وقواتها وبقية مناطقها

وتابع بالقول:وهذا وارد أيضًا بشكل كبير ومتوقع، الخلاصة، هناك أربعة سيناريوهات قد تحدث في اليمن، إما استمرار الوضع الراهن على ماهو عليه، هجمات من صنعاء وضربات من حامي الإزدهار، وهذا ما تسعى له إيران وروسيا والصين، بحيث يستمر النفوذ المناوئ لأمريكا وحلفائها، ولكن، إلى متى؟ ربما حتى ينتهي الأمر بتسويات إقليمية، وسيناريو أخر يتضمن اتساع رقعة المواجهة العسكرية الشاملة مع بقاء أطرافها محدودة، دون اتساع أذرع الصراع ليشمل أطراف الداخل اليمني ودول الجوار، وهذا وارد أيضًا، بحيث تشن أمريكا وحلفائها ضربات عنيفة على صنعاء وقواتها، بهدف تحييدها تمامًا، دون القضاء عليها أو تغييرها


واختتم بالقول:والسيناريو الأخر، اندلاع معركة شاملة غير محدودة الأطراف، متضمنة قوات صنعاء، وقوات الأطراف اليمنية بالداخل اليمني وسلاح الجو الأمريكي والسعودي والبريطاني وبالطبع الإSـرائيلي، والسيناريو الأخير ربما يكون انتهاء الصراع في غـ ـ ــزة وتوقف صنعاء عن ضرباتها البحرية والجوية، لينتج عنها استمرار الركود اليمني على ماهو عليه منذ سنوات، دون قيام أمريكا أو Israel بشن هجمات حاسمة تجاه صنعاء وقواتها، وهذا وارد أيضًا.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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