مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - كلمتك/خاص:

بقلم الأستاذ / ناصر صالح جبران.


للتاريخ 
في 5اكتوير 1973م نقلنا من سجت جعار إلى  زنجبار ولانعلم اننا سنحاكم ودخلنا القاعه وبدا رئيس المحكمه يعلن اسماء المتهمين وكان عددنا 15فرد وامراءه وكنت الأول وجه لي رئيس المحكمه هل أنت مذنب وقلت لا وبعد نصف ساعة بدأ باصدار الأحكام وكانت كلها بلاعدام إلا المراءه وكنت انا واعمامي محمد ناصر منصور جبران وحيدره ناصر منصور جبران وشقيقي عبدالله صالح ناصر جبران واخرين وبعد أيام علم الأخ الرئيس علي ناصر محمد بالأمر واتى إلى رئاسة الجمهوريه لمراجعة الرئيس سالم ربيع علي في تخفيف الأحكام إلى السجن إلا أن الأخير رفض رفضا قاطعا وللامانه اسرد عليكم ماخبرني به الشهيد علي احمد الدبج الذي كان في غرفه بجانب غرفة الرئيس في دار الرئاسه (قال الدبج أخي ناصر انقل لك للامانه وللتاريخ أن موقف الرئيس علي ناصر محمد كان موقفا نبيلا وشجاعا قال الرئيس علي ناصر أخ سالمين اهل ناصر منصور بن جبران مناضلين وهم اول من أدخل خلايا الجبهه القوميه في منطقة الفضلي ولا تصدق ما جاء في المحكمه ارجو تخفيف الحكم إلى السجن وبعد لي وعلاج واصرار من علي ناصر بالتخفيف إلا أن سالمين رفض وقال علي ناصر لسالمين ارجو أن تخفف الحكم على ناصر وعبدالله لأنهم شباب إلا أن سالمين رفض ونهض علي ناصر من مجلسه وقال لسالمين سووهم لهم صانونه وخرج علي ناصر زعلان جدا وبعد خروجه واذا بسالمين يدعيني علي الدبج علي الدبج الحق رئيس الوزرا وقل له يعود وأنا جريت بسرعه لالحق علي ناصر وجيت وقده في السيارة وقلت له الرئيس يدعيك والله اني فرحت ياخ ناصر ونزل علي ناصر بسرعة من السياره ودخل على سالمين وقال له سالمين أختار أحد الاخوين ناصر أو عبدالله وترجاه علي ناصر مره ثانيه الاثنين ياخ سالمين لانهم شباب إلا أن سالمين اصر مما دفع علي ناصر لاختياري لتخفيف الحكم )وفي عام 1978م تم تصفية سالمين وتولى الرئاسه علي ناصر محمد وفي يوم 19/8/1978م تم اطلاقي من السجن ومعروف آني انتسبت للثانويه العامة من السجن وحزت على المركز الأول وكرمت في عيد العلم ونلت ميداليه التفوق العلمي وفي سبتمبر 1978م واصلت الدارسه الجامعيه وفي عام 1982م نلت بكلاريوس اقتصاد بامتياز وحزت المركز الأول في الدفعه السادسه من جامعه عدن ونلت ميداليه التفوق العلمي.

اخوكم ناصر صالح جبران

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

توكل كرمان: تحرير اليمن من الح وثيين هي مهمة هؤلاء فقط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق