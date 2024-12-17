قرر اولياء دم المجني عليه احمد باكرمان اعدام المدان العسكري دون تنفيذ طلبه برؤية والدته قبل قليل.
وقال مصادر لكريتر سكاي:اختار ال باكرمان القصاص وتم التنفيذ صباح هذا اليوم .
واضافت:تقدم يوم امس الاول المدان صالح بن عمر العسكري بطلب لاولياء دم المواطن احمد محمد باخيور باكرمان بتاجيل الاعدام الى يوم الاحد تاريخ لاجل وصول والدته من السعودية لرؤيته كونها كبيرة بالسن مؤكدا بان هذا اخر طلب له الا انه تم تنفيذ الاعدام قبل قليل دون رؤيته لها.
عاجل:بعد طلبه رؤية والدته.. اعدام شاب دون رؤيته لوالدته(مؤثر) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - كلمتك/خاص:
قرر اولياء دم المجني عليه احمد باكرمان اعدام المدان العسكري دون تنفيذ طلبه برؤية والدته قبل قليل.
قرر اولياء دم المجني عليه احمد باكرمان اعدام المدان العسكري دون تنفيذ طلبه برؤية والدته قبل قليل.
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