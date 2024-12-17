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عاجل:بعد طلبه رؤية والدته.. اعدام شاب دون رؤيته لوالدته(مؤثر) - أخبار كلمتك

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عاجل:بعد طلبه رؤية والدته.. اعدام شاب دون رؤيته لوالدته(مؤثر) - أخبار كلمتك

عاجل:بعد طلبه رؤية والدته.. اعدام شاب دون رؤيته لوالدته(مؤثر) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

قرر اولياء دم المجني عليه احمد باكرمان اعدام المدان العسكري دون تنفيذ طلبه برؤية والدته قبل قليل.
وقال مصادر لكريتر سكاي:اختار ال باكرمان القصاص وتم التنفيذ صباح هذا اليوم .
واضافت:تقدم يوم امس الاول المدان  صالح بن عمر العسكري بطلب لاولياء دم المواطن احمد محمد باخيور باكرمان بتاجيل الاعدام الى يوم الاحد تاريخ لاجل وصول والدته من السعودية لرؤيته كونها كبيرة بالسن مؤكدا بان هذا اخر طلب له الا انه تم تنفيذ الاعدام قبل قليل دون رؤيته لها.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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