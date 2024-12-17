مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

قال رجل الدين الشيعي اللبناني_السعودي محمد علي الحسيني بأنه سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل لحزب الله في لبنان.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع (X) جاء في نصها:
رداً على أسئلة الأخوة الكرام عن ملف اليمن.
جوابنا: بعد أن قُدم للسيد عبدالملك الحوثي اتفاق يحتوي على بنود وقيود وافق عليها، ولكنه سرعان ما انقلب عليها - كعادته - وبالتالي اتخذ الآن القرار التالي:
-الطلب من سلطنة عمان إخراج جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضي سلطنة عمان.
-التحضير والاستعداد من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي لشن هجمات جوية وبحرية مكثفة ودقيقة على مراكز وإمكان تواجد الحوثيين.
-القيام بعمليات اغتيال واستهداف لقيادة الحوثي المؤثرة ومن بصفهم.
باختصار، سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل تماماً لحزب (الله) في لبنان ولدينا المزيد فنحن #نسمع_ونرى
#محمد_علي_الحسيني
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