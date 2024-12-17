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مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

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مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال رجل الدين الشيعي اللبناني_السعودي محمد علي الحسيني بأنه سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل لحزب الله في لبنان.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع (X) جاء في نصها:

‏رداً على أسئلة الأخوة الكرام عن ملف اليمن.
جوابنا: بعد أن قُدم للسيد عبدالملك الحوثي اتفاق يحتوي على بنود وقيود وافق عليها، ولكنه سرعان ما انقلب عليها - كعادته - وبالتالي اتخذ الآن القرار التالي:

-الطلب من سلطنة عمان إخراج جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضي سلطنة عمان.

-التحضير والاستعداد من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي لشن هجمات جوية وبحرية مكثفة ودقيقة على مراكز وإمكان تواجد الحوثيين.

-القيام بعمليات اغتيال واستهداف لقيادة الحوثي المؤثرة ومن بصفهم.

باختصار، سيحصل للحوثيين في اليمن عن قريب كما حصل تماماً لحزب (الله) في لبنان ولدينا المزيد فنحن ‎#نسمع_ونرى
‎#محمد_علي_الحسيني

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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