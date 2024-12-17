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قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

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قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - كلمتك/متابعات:

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توجهات وشيكة لدى الحكومة العراقية لإغلاق مكتب تمثيل للحوثيين وطرد رئيسه الممثل لجماعة الحوثي.

وقالت المصادر إن الحكومة العراقية أقرت إغلاق مكتب تمثيلي لجماعة الحوثي في العراق وطرد رئيسه الممثل للجماعة ويدعي "أحمد الشرفي" وذلك بسبب ضغوط أمريكية مشددة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فعليا إبلاغ ممثل الحوثيين "الشرفي" بقرار إغلاق المكتب الممثل لجماعته في العراق وأن عليه مغادرة البلاد.


ولفتت المصادر إلى أن قرار الحكومة العراقية اتخذ دون التشاور مع الحشد الشعبي الموالي والذي كان المكتب الممثل للحوثيين يضطلع بمهام التنسيق مع قيادته.

منوهة إلى أن علاقة الحشد الشعبي بإيران شهدت توترا خلال الفترة الاخيرة بعد اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني وتصاعد الشكوك حول تورط طهران في تسهيل عملية استهدافه.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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