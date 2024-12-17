قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توجهات وشيكة لدى الحكومة العراقية لإغلاق مكتب تمثيل للحوثيين وطرد رئيسه الممثل لجماعة الحوثي.

وقالت المصادر إن الحكومة العراقية أقرت إغلاق مكتب تمثيلي لجماعة الحوثي في العراق وطرد رئيسه الممثل للجماعة ويدعي "أحمد الشرفي" وذلك بسبب ضغوط أمريكية مشددة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فعليا إبلاغ ممثل الحوثيين "الشرفي" بقرار إغلاق المكتب الممثل لجماعته في العراق وأن عليه مغادرة البلاد.



ولفتت المصادر إلى أن قرار الحكومة العراقية اتخذ دون التشاور مع الحشد الشعبي الموالي والذي كان المكتب الممثل للحوثيين يضطلع بمهام التنسيق مع قيادته.

منوهة إلى أن علاقة الحشد الشعبي بإيران شهدت توترا خلال الفترة الاخيرة بعد اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني وتصاعد الشكوك حول تورط طهران في تسهيل عملية استهدافه.