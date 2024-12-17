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تهريب هذا الأمر بطريقة لا تصدق عبر المنفذ السعودي - أخبار كلمتك

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تهريب هذا الأمر بطريقة لا تصدق عبر المنفذ السعودي - أخبار كلمتك

تهريب هذا الأمر بطريقة لا تصدق عبر المنفذ السعودي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

تداول عدد من السائقين صور تظهر تهريب القات عبر المنفذ السعودي بشكل مختلف .

وقال عدد من السائقين لكريتر سكاي بأنه يتم تهريب القات عبر المنفذ السعودي داخل اكياس الوسائد الخاصة بالمسافرين

وأطلق السائقين تحذيرات متكررة من الإنتباه وتفتيش المسافرين بشكل دقيق .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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