عاجل:أمريكا:نفذنا غارة جوية دقيقة ضد هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

في 16 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت اليمن، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء باليمن.

كانت المنشأة المستهدفة مركزًا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

تعكس الضربة التزام القيادة المركزية الأميركية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.