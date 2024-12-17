تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

سلمت مساء اليوم قيادة اللواء ١٧٠د.ج اثنين من المطلوبين في قضية المواطن انور منصور وسيارته إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية.

وتواصل إدارة البحث الجنائي التحقيق في القضية بإشراف النيابة العامة.

وتؤكد إدارة عام شرطة تعز أنها تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية لإثبات الحقيقة وتحقيق العدالة، وأن الإجراءات تتم بمستوى عال من المهنية والمسؤولية والإهتمام ولن تتهاون مع من يثبت تورطه اياً كان، وسيتم اطلاع الرأي العام على ننتائج الإجراءات بحدود القانون اعمالاً لحق الحصول على المعلومة، مثمنة ثقة وتقدير الجميع للجهود الأمنية المبذولة.