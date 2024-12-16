افاد مواطنون بان صنعاء وذمار وعمران يشهدون ليلة عصيبة عقب انخفاض كبير لدرجة الحرارة.
وبحسب مواطنون فان البرد تساقط على عمران ماتسبب بضريب بالقات.
واشاروا الى ان منطقة الرياشيه تساقط فيها البرد وسط تحذيرات من احتراق القات.
ودعا ناشطون المزارعون الى تدفئة القات حتى لايحترق فيما اكد اخرون بان الاجواء قارسة في صنعاء لاول مرة منذ فترة طويلة.
ليلة عصيبة في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:38 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون بان صنعاء وذمار وعمران يشهدون ليلة عصيبة عقب انخفاض كبير لدرجة الحرارة.
افاد مواطنون بان صنعاء وذمار وعمران يشهدون ليلة عصيبة عقب انخفاض كبير لدرجة الحرارة.
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