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ليلة عصيبة في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك

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ليلة عصيبة في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك

ليلة عصيبة في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:38 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بان صنعاء وذمار وعمران يشهدون ليلة عصيبة عقب انخفاض كبير لدرجة الحرارة.
وبحسب مواطنون فان البرد تساقط على عمران ماتسبب بضريب بالقات.
واشاروا الى ان منطقة الرياشيه تساقط فيها البرد وسط تحذيرات من احتراق القات.
ودعا ناشطون المزارعون الى تدفئة القات حتى لايحترق فيما اكد اخرون بان الاجواء قارسة في صنعاء لاول مرة منذ فترة طويلة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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