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الكشف عن ماسيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن ماسيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

الكشف عن ماسيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:18 مساءً - كلمتك: خاص


 


كشفت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن ماستقوم به غداً الثلاثاء الموافق 17/12/2024


موضحاً أنه سيتم ضخ الماء في منطقة الجديري

طالبا من عقال حارات واهالي المنطقة التعاون مع المؤسسة بمنع هدر المياه واصلاح الاكسار ان وجدت، لكي يستمر ضخ المياه لفتره اطول بالمنطقه

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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