خبير عسكري يفجرها بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي

وقال الكميم في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لا تصدقوا الاخبار الصادرة من مطابخ الحوثي الايراني لرفع معنويات قطيعهم ولا تتناقلوها ولا تثقوا بها ولا تصدقوها...



وتابع بالقول:

لا اتفاق ولا خارطة طريق ولا شيء سيوقع ...

ما هو قادم هي معارك استعادة دولة ومؤسسات ووطن ونظام جمهوري ..

واختتم بالقول:

قد تكون المعارك غداً او تتأخر قليلاً ولكنها قائمة وحاضرة ولاخيار لنا غيرها،،

وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى..