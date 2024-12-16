خبير عسكري يفجرها بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي
وقال الكميم في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
لا تصدقوا الاخبار الصادرة من مطابخ الحوثي الايراني لرفع معنويات قطيعهم ولا تتناقلوها ولا تثقوا بها ولا تصدقوها...
وتابع بالقول:
لا اتفاق ولا خارطة طريق ولا شيء سيوقع ...
ما هو قادم هي معارك استعادة دولة ومؤسسات ووطن ونظام جمهوري ..
واختتم بالقول:
قد تكون المعارك غداً او تتأخر قليلاً ولكنها قائمة وحاضرة ولاخيار لنا غيرها،،
وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى..
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