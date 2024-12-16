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خبير عسكري يفجرها بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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خبير عسكري يفجرها بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

خبير عسكري يفجرها بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:57 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم بشأن المعركة الحاسمة ضد مليشيا الحوثي

وقال الكميم في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏لا تصدقوا الاخبار الصادرة من مطابخ الحوثي الايراني لرفع معنويات قطيعهم ولا تتناقلوها ولا تثقوا بها ولا تصدقوها...


وتابع بالقول:
لا اتفاق ولا خارطة طريق ولا شيء سيوقع ...
ما هو قادم هي معارك استعادة دولة ومؤسسات ووطن ونظام جمهوري ..

واختتم بالقول:
قد تكون المعارك غداً او تتأخر قليلاً ولكنها قائمة وحاضرة ولاخيار لنا غيرها،،
وهذا ما سيكون  بإذن الله تعالى..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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