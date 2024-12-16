حديث جديد بشأن اختيار هذه الشخصية لإدارة الملف العسكري ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



تحدث الإعلامي زكريا المشولي بشأن اختيار وزير الدفاع السابق الفريق ركن محمود الصبيحي لإدارة الملف العسكري



وقال المشولي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

اختيار الصبيحي لإدارة الملف العسكري، خطوة بالغة الأهمية نحو التحرير الحقيقي، الصبيحي رجل يحظى بقبول سياسي واسع من مختلف الأطراف والقوى العسكرية في الساحة اليمنية، فضلاً عن الرجل مسنود بقبائل لا تعرف الخيانة وتثق به ثقة عمياء، خاصة من الوازعية والمضاربة، وصولاً إلى طور الباحة، وردفان ويافع وأبين وشبوة، بالإضافة إلى البيضاء ومارب، ومناطق وسط اليمن وغربه بل واليمن إلا قليلا

وتابع بالقول:

إذا لم يتعلم اليمني وأعتمد على رجل مجرب اتيحت له فرصة من قبل ولم يفلح _ سواءً من شمال الشمال أو من أماكن أخرى_ سيكون بمثابة خسارة كبرى للمعركة في الوقت الأهم، وسيشكل انتكاسة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي تعرضنا لها وما زلنا نواجهها

واردف بالقول:

تاريخيًا، كانت قبائل حول العاصمة دائمًا متممة للمعارك وفقط، لكنها لم تكن جزءًا رئيسيًا في قلب الموازين في المواقف الفارقة. ناهيك عن إن كثير منهم للسبعين وفقط..



واختتم المشولي منشوره قائلاً:

أيضًا لا يجب الركون على مشائخ القصائد والشيلات والحبة والربع فأولئك في وادٍ آخر، فالمعركة سيقوم بها العقائدي والمواطن الذي ضاق من تصرفات الكهنة ذرعًا

لذا يفترض التفكير بحذر في الخيارات التي ستؤدي إلى النصر