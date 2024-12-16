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الرئيس العليمي يقدم على هذه الخطوة الليلة بالعاصمة السعودية الرياض(تطورات متسارعة) - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يقدم على هذه الخطوة الليلة بالعاصمة السعودية الرياض(تطورات متسارعة) - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يقدم على هذه الخطوة الليلة بالعاصمة السعودية الرياض(تطورات متسارعة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك: خاص

 



قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة الى مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وكبار المسؤولين.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة، الى آليات التنسيق المشتركة، وبرامج التعاون الثنائية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة الارهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة.  

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على مستوى التحديث والتطوير النوعي الذي تشهده القوات المشتركة، ودعمها الفاعل للقوات المسلحة اليمنية، وتأمين الدعم الانساني والانمائي المقدم للشعب اليمني في مختلف المجالات.

كما ثمن فخامته عالياً المواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وحرصهم المشهود على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن، والاستقرار، والسلام، والتنمية.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعدد من المسؤولين، والقيادات العسكرية.

كما حضر اللقاء من الجانب السعودي، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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