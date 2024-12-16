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حشد كبير في قلب صنعاء ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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حشد كبير في قلب صنعاء ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

حشد كبير في قلب صنعاء ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر ان قبائل ‎بني مطر في ‎صنعاء تستمر في الاحتشاد مطالبة مليشيات بتسليم قتلة أبنائها الثلاثة الذين قتلوا على يد قيادي حوثي. 

كما تستمر قبائل إب منذ عدة أيام وفي حالة تأهب واحتشاد مستمر للمطالبة بتسليم المشرفين والعناصر الحوثية المسؤولة عن قتل الشيخ صادق أبو شعر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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