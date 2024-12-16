حشد كبير في قلب صنعاء ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

كشفت مصادر ان قبائل ‎بني مطر في ‎صنعاء تستمر في الاحتشاد مطالبة مليشيات بتسليم قتلة أبنائها الثلاثة الذين قتلوا على يد قيادي حوثي.

كما تستمر قبائل إب منذ عدة أيام وفي حالة تأهب واحتشاد مستمر للمطالبة بتسليم المشرفين والعناصر الحوثية المسؤولة عن قتل الشيخ صادق أبو شعر