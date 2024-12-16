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وفد من المعهد الاوروبي يلتقي رئيس تحرير كلمتك - أخبار كلمتك

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وفد من المعهد الاوروبي يلتقي رئيس تحرير كلمتك - أخبار كلمتك

وفد من المعهد الاوروبي يلتقي رئيس تحرير كلمتك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى وفد المعهد الأوروبي للسلام المكون من السيد ثانوس بيتوريس والسيد لوكا نيفولا بالزميل الصحفي اليمني ماهر درهم في القاهرة.
 استعرض الزميل ماهر درهم مع الوفد الأوروبي الوضع في  اليمن بشكل عام والعمل الصحفي وحرية التعبير في المناطق المحررة بشكل خاص.
وتحدث الزميل ماهر درهم خلال اللقاء عن المخاطر والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين.
وعبر الوفد الأوروبي من جانبه عن شكرهم لهيئة تحرير كلمتك ومثمنين للجهود التي يبذلوها بنقل الاحداث في اليمن وتحركات ولقاءات المعهد الاوروبي.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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