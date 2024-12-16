التقى وفد المعهد الأوروبي للسلام المكون من السيد ثانوس بيتوريس والسيد لوكا نيفولا بالزميل الصحفي اليمني ماهر درهم في القاهرة.
استعرض الزميل ماهر درهم مع الوفد الأوروبي الوضع في اليمن بشكل عام والعمل الصحفي وحرية التعبير في المناطق المحررة بشكل خاص.
وتحدث الزميل ماهر درهم خلال اللقاء عن المخاطر والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين.
وعبر الوفد الأوروبي من جانبه عن شكرهم لهيئة تحرير كلمتك ومثمنين للجهود التي يبذلوها بنقل الاحداث في اليمن وتحركات ولقاءات المعهد الاوروبي.
وفد من المعهد الاوروبي يلتقي رئيس تحرير كلمتك - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كلمتك/خاص:
التقى وفد المعهد الأوروبي للسلام المكون من السيد ثانوس بيتوريس والسيد لوكا نيفولا بالزميل الصحفي اليمني ماهر درهم في القاهرة.
التقى وفد المعهد الأوروبي للسلام المكون من السيد ثانوس بيتوريس والسيد لوكا نيفولا بالزميل الصحفي اليمني ماهر درهم في القاهرة.
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